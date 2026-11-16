Mercedes-Benz will bis Ende 2026 das freihändige Fahren auf Autobahnen bei Geschwindigkeiten von bis zu 130 Kilometern pro Stunde in Deutschland möglich machen. Der neue Assistent, der auch automatische Spurwechsel vornimmt, soll im Laufe des Jahres 2027 auch in den USA auf den Markt kommen, wie der Stuttgarter Autobauer am Montag mitteilte.
Auch Überholen soll damit möglich sein. Der Mensch am Steuer muss aber jederzeit das Lenken wieder übernehmen, wenn es notwendig ist. Zudem plant der Premiumhersteller für das erste Halbjahr 2027 die Einführung eines assistierten «Point-to-Point»-Fahrens in beiden Ländern, das den Fahrer vom Start bis zum Ziel auch im Stadtverkehr unterstützt. Bei der Entwicklung arbeitet Mercedes unter anderem mit dem in Turbulenzen geratenen US-Technologiekonzern Nvidia zusammen.
(Reuters)