Auch Überholen soll damit möglich sein. Der Mensch am ​Steuer muss aber jederzeit das ​Lenken wieder übernehmen, ​wenn es notwendig ist. Zudem plant der Premiumhersteller ‌für das erste Halbjahr 2027 die Einführung eines assistierten «Point-to-Point»-Fahrens in beiden Ländern, das ​den ​Fahrer vom ⁠Start bis zum Ziel ​auch im Stadtverkehr unterstützt. ⁠Bei der Entwicklung arbeitet Mercedes ‌unter anderem mit dem in Turbulenzen geratenen US-Technologiekonzern Nvidia zusammen.