Der Autobauer stelle seine Pläne ‌für ‌Systeme, die das freihändige Fahren ermöglichen, wohl vorerst zurück, berichtete das «Handelsblatt» (Montagausgabe) vorab unter Berufung auf Konzernkreise. So solle in der überarbeiteten Oberklassenlimousine S-Klasse, die Mercedes Ende Januar vorstellen ​wolle, das Fahren auf dem SAE-Level 3 ‌nicht mehr angeboten werden. Stattdessen konzentriere ‌sich Mercedes zunächst auf automatisierte Fahrassistenten, bei denen der Fahrer jederzeit aufmerksam bleiben muss.