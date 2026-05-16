Ein ⁠solcher Schritt müsse jedoch wirtschaftlich sinnvoll sein, sagte Konzernchef ⁠Ola Källenius der Zeitung «Wall Street Journal», wie das Blatt am Freitagabend berichtete. «Die ‌Welt ist unberechenbarer geworden, und ‌ich denke, es ist ​völlig klar, dass Europa seine Verteidigungsfähigkeit ausbauen muss», erklärte der Manager. «Sollten wir dabei eine positive Rolle spielen können, wären wir dazu bereit.» Rüstungsgeschäfte würden im Vergleich ‌zur Autoproduktion zwar nur einen kleinen Anteil ausmachen, könnten aber eine wachsende Nische sein, die zum Geschäftsergebnis beitrage, sagte ​Källenius weiter. Eine offizielle Stellungnahme von Mercedes-Benz ​lag zunächst nicht vor.