Nach Volkswagen-Chef Oliver Blume hat sich auch Mercedes-Boss Ola Källenius gegen eine Vier-Tage-Woche als Vollzeitbeschäftigung ausgesprochen. «Wir können und müssen vielleicht nicht alle immer mehr arbeiten. Die Produktivität darf aber nicht sinken», sagte Källenius in einem am Mittwoch veröffentlichten Interview mit dem «Manager Magazin». Das gelte insbesondere, wenn Wettbewerber wie chinesische Hersteller grundsätzlich anders unterwegs seien. «Wir gefährden unsere hart erarbeitete Position, unsere Wettbewerbsfähigkeit, wenn wir in der Produktivität zurückfallen.»