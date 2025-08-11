Im zweiten Halbjahr sollen die EU-Klimaschutzvorschriften für die Autoindustrie überprüft werden. Die Branche drängt auf weitere Lockerungen, nachdem die Frist zum Erfüllen schärferer CO2-Emissionsgrenzen bereits verlängert wurde. Die EU-Kommission will vom Verbrennerverbot nicht abrücken. «Wir müssen einen Realitätscheck machen. Sonst fahren wir mit Vollgas gegen die Wand», warnte Källenius.