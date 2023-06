Die Behörde stellte am Donnerstag Bedingungen für die Verwendung des Drive-Pilot-Systems des deutschen Autobauers. So darf es etwa nur tagsüber bei Geschwindigkeiten von gut 60 Kilometern pro Stunde betrieben werden. Damit erhält Mercedes als erster Autohersteller die Erlaubnis in Kalifornien, Autos mit einem derartigen automatisierten Fahrsystem zu verkaufen oder zu vermieten.