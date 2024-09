Der Wolfsburger Volkswagen-Konzern will sich einem Medienbericht zufolge beim Autogipfel von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) für eine Neuauflage der Elektroauto-Prämie stark machen. Wie der «Spiegel» bericht fordert Volkswagen, dass der Staat künftig 4000 Euro zum Kauf eines reinen Elektroautos (BEV) zuschiesst, wenn der Hersteller zusätzlich einen Preisnachlass von 2000 Euro gibt. Der Volkswagen-Vorschlag sieht dem Bericht zufolge ausserdem vor, die heimische Autoproduktion durch die Berücksichtigung des CO2-Fussabdrucks eines Autos zu fördern. So erhielten in Frankreich Käufer von E-Autos nur dann eine Förderung von 5000 bis 7000 Euro, wenn ihre Produktion weniger als 14,75 Tonnen CO₂ verursacht. Konkret trifft diese Einschränkung ausschliesslich in China produzierte Fahrzeuge.