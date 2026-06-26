Die strukturellen Kosten in Deutschland - insbesondere die Arbeitskosten - seien im internationalen Vergleich nicht wettbewerbsfähig, hiess es. Zugleich will das Management mit dem Betriebsrat in den kommenden Wochen über eine Verlängerung der Arbeitszeit ohne Lohnausgleich sprechen, wie das Unternehmen weiter mitteilte. Laut Tarifvertrag arbeiten die Beschäftigten zurzeit 35 Stunden in der Woche.