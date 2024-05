Auch die Politik im Süden der USA positioniert sich nach wie vor gegen Gewerkschaften. So forderten Alabamas republikanische Gouverneurin Kay Ivey und fünf weitere Südstaaten-Amtskollegen die Beschäftigten der Autoindustrie per Brief auf, die UAW abzulehnen. Das Wachstum der Branche sei ansonsten in Gefahr.