«Wir sehen keinen Notstand oder eine Krise und werden an unserer Strategie festhalten, externe Innovationen zu beschleunigen, wenn sich die Gelegenheit ergibt», sagte Garijo am Donnerstag in einer Telefonkonferenz mit Journalisten anlässlich der Quartalsbilanz. «Wir werden uns natürlich überlegen, wie wir unsere Optionen in der Pipeline erhöhen können, denn die Optionen in der Pipeline müssen auf jeden Fall erhöht werden.»