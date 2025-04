Kostensenkungen haben dem US-Pharmakonzern Merck & Co im ersten Quartal zu einem Ergebnisanstieg verholfen. Der bereinigte Nettogewinn erhöhte sich um sechs Prozent auf 5,61 Milliarden Dollar, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 2,22 Dollar über den Analystenerwartungen von 2,14 Dollar je Aktie. Der Umsatz sank indes um zwei Prozent auf 15,5 Milliarden Dollar, übertraf damit aber noch die Prognosen der Analysten. Währungsbereinigt stand ein Plus von einem Prozent zu Buche.