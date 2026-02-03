2025 hatte der Konzern vor allem von einem starken Umsatzplus bei seinem wichtigen Kassenschlager, dem Krebsmedikament Keytruda, profitiert. Hinzu kamen wachsende Beiträge aus neuen Produkten wie Winrevair gegen Bluthochdruck und die Pneumokokken-Impfung Capvaxive. Demgegenüber stand jedoch ein starker Rückgang bei der HPV-Impfung Gardasil, die unter anderem wegen Problemen in China gestoppt wurde. Trotz eines Gewinnrückgangs um rund ein Fünftel im Schlussquartal verdiente der Konzern im Gesamtjahr mit fast 18,3 Milliarden Dollar aber sieben Prozent mehr als im Vorjahr.