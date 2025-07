Der US-Pharmakonzern Merck & Co hat angesichts der anhaltend schwachen Nachfrage nach seinem HPV-Impfstoff Gardasil in China ein milliardenschweres Sparprogramm angekündigt. Das Unternehmen will bis Ende 2027 jährliche Einsparungen von drei Milliarden Dollar erzielen, wie Merck & Co am Dienstag mitteilte. Die Massnahmen umfassen den Abbau von Stellen in Verwaltung, Vertrieb und Forschung und Anpassungen bei der Immobilienpräsenz und dem Produktionsnetzwerk. Mit den Schritten sollen «Investitionen und Ressourcen aus reiferen Geschäftsbereichen in unsere aufstrebenden neuen Wachstumstreiber umgelenkt werden», sagte Konzernchef Rob Davis.