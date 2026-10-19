Das ‌Dax-Unternehmen kauft den britischen ‌Biotechkonzern Silence ​Therapeutics für rund 1,3 Milliarden Dollar, wie Merck am Montag mitteilte. Den Aktionären des an ‌der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Unternehmens bietet Merck 20 Dollar je ​Hinterlegungsschein (ADS) in bar. Das ​entspricht einem ​Aufschlag von 82 Prozent auf ‌den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 30 Tage. Der Unternehmenswert abzüglich der ​Barmittel ​liegt ⁠bei 1,1 Milliarden Dollar. Finanziert ​werden soll ⁠die Übernahme durch neu aufgenommene ‌Kredite.