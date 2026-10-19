Das Dax-Unternehmen kauft den britischen Biotechkonzern Silence Therapeutics für rund 1,3 Milliarden Dollar, wie Merck am Montag mitteilte. Den Aktionären des an der US-Technologiebörse Nasdaq notierten Unternehmens bietet Merck 20 Dollar je Hinterlegungsschein (ADS) in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 82 Prozent auf den durchschnittlichen Aktienkurs der vergangenen 30 Tage. Der Unternehmenswert abzüglich der Barmittel liegt bei 1,1 Milliarden Dollar. Finanziert werden soll die Übernahme durch neu aufgenommene Kredite.
(Reuters)