SpringWorks sieht die Chance, durch den Verkauf an Merck auch ausserhalb der USA Fuss zu fassen: «Wir haben in den USA erfolgreich zwei Best-in-Class-Medikamente auf den Markt gebracht und wollen nun im nächsten Schritt unsere Therapien weltweit zugänglich machen», sagte SpringWorks-Chef Saqib Islam. «Damit befinden wir uns an einem richtungsweisenden Punkt unserer Unternehmensentwicklung.»