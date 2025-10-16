«Wir setzen klar auf Wachstum und sind durch das Zusammenspiel von organischen Investitionen und gezielten Übernahmen von Unternehmen mit wegweisenden Lösungen bestens in attraktiven Märkten positioniert», sagte Konzernchefin Belen Garijo laut Mitteilung. Im Juli hatte Merck mit der Übernahme des US-Krebsspezialisten Springworks Therapeutics für rund 3 Milliarden Euro die grösste Übernahme im Pharma-Geschäft seit fast 20 Jahren abgeschlossen. Auch die Laborsparte wurde jüngst mit Zukäufen gestärkt. Auf der Investorenveranstaltung will Merck im Tagesverlauf die weitere Strategie für seine drei Geschäftsbereiche darlegen.