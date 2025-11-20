Für Merck ist es ein Neubeginn in einem für den Konzern schwierigen Gebiet. 2006 scheiterte der damalige Hoffnungsträger Sarizotan in einer entscheidenden Studie – ein damals schwerer Rückschlag für die Forschungspipeline. Fünf Jahre später gab Merck auch die Rechte am Parkinson-Mittel Safinamid an den Entwicklungspartner Newron zurück und begründete dies mit einem geringeren Marktpotenzial. Newron schloss die Entwicklung später jedoch erfolgreich ab – das Mittel ist heute in der EU und den USA zugelassen.