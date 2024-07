Das Dax-Unternehmen will die französische Firma Unity-SC übernehmen, ein Anbieter von Mess- und Prüfgeräten für die Halbleiterindustrie, wie Merck in Darmstadt ankündigte. Der Preis für den Zukauf liegt bei 155 Millionen Euro, zudem wurden weitere, an das Erreichen von Meilensteinen geknüpfte Zahlungen vereinbart. Unity-SC hat seinen Sitz nahe Grenoble und beschäftigt rund 160 Menschen, davon 70 in Forschung und Entwicklung.