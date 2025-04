Springworks trage unmittelbar zum Umsatz des Merck-Konzerns bei, hiess es weiter. Mit einem positiven Effekt auf das Ergebnis je Aktie rechnet Merck im Geschäftsjahr 2027. Ausserdem baut Merck mit der Übernahme sowohl seine Healthcare-Sparte als auch seine Präsenz in den USA aus. Nach diesem Zukauf bleibe Merck in der Lage, weitere grössere Transaktionen zu stemmen, sagte Firmenchefin Belén Garijo laut Mitteilung: «Über diese beabsichtigte Transaktion hinaus werden wir in unseren drei sich ergänzenden Unternehmensbereichen auch weiterhin Gelegenheiten für passende Zukäufe ausloten.»