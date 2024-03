Merck hatte Ende vergangenen Jahres mitgeteilt, dass Evobrutinib das Ziel der entscheidenden Phase-3-Studie nicht erreicht hat. Das Medikament zählte zu den grössten Hoffnungsträgern des Unternehmens in der Pharmapipeline. Garijo traute ihm Blockbuster-Potenzial zu, also mögliche Spitzenumsätze in Milliardenhöhe.