Eine anziehende Nachfrage nach Zubehör für die Arzneimittelherstellung und Halbleitermaterialien für Künstliche Intelligenz lässt Merck optimistischer ‌auf dieses ⁠Jahr blicken. «Wir haben einen soliden Start ins Jahr 2026 mit einer soliden Leistung im ersten Quartal geliefert», sagte Finanzchefin Helene von Roeder am ⁠Mittwoch. Die Prognose für das Gesamtjahr hob sie an: Der Pharma- und Technologiekonzern erwartet nun einen Umsatz zwischen 20,4 und 21,4 Milliarden Euro sowie ein bereinigtes operatives ‌Ergebnis (Ebitda) zwischen 5,7 und 6,1 Milliarden Euro. Bislang hatte Merck Erlöse von 20,0 bis 21,1 ‌Milliarden Euro und ein Ergebnis von 5,5 bis 6,0 Milliarden ​in Aussicht gestellt. An der Börse kam das gut an: Die Merck-Aktie stieg um mehr als acht Prozent auf 122,45 Euro und war damit Dax-Spitzenreiter.