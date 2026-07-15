«Ich hoffe, dass wir aus dieser strukturellen Wachstumskrise herauskommen», sagte Bundeskanzler Friedrich Merz in Berlin mit Blick auf das kommende Jahr. «Wir tun in der Bundesregierung alles dafür, um das hinzubekommen.» Der CDU-Politiker sagte zugleich: «Die Reformen, die wir auf den Weg bringen, dauern länger als gedacht. Wahr ist aber auch, dass es nicht nur von uns abhängt.»