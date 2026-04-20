Der Kanzler verwies darauf, dass Wirtschaftsministerin Katherina Reiche ‌sehr schnell eine ressortübergreifende Taskforce Energieversorgung eingerichtet habe, die im Dauereinsatz sei. Man stehe zudem im engen Austausch mit europäischen ​Partnern sowie allen relevanten Behörden und nutze «alle ​Instrumente, um Stabilität zu ​gewährleisten». «Wir werden sehr zeitnah in Berlin eine Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates einberufen, ‌die genau diesem Ziel dient», fügte der Kanzler hinzu. «Unser Ziel ist dabei klar: Die deutsche Wirtschaft und die Bürger ​müssen ​sich darauf verlassen ⁠können, dass die Versorgung mit zentralen Produkten ​wie etwa Diesel, Benzin, ⁠Flugbenzin gesichert bleibt.»