Am Abend schob die SPD den Ball erst einmal dem Wahlsieger Merz zu. Der müsse nun eine Regierungsbildung versuchen, war der einhellige Tenor. Einen Warnschuss setzte Co-Parteichef Lars Klingbeil übrigens bereits am Samstagabend, als er nach polemischer Kritik von Merz an linken und grünen Wählern warnte: «Kann man machen. Schlau ist es allerdings nicht.» In anderen Worten: Die SPD will sich den Eintritt in eine Merz-Regierung teuer bezahlen lassen, zumal die Zweifel an dem CDU-Chef in der eigenen Anhängerschaft gerade nach der gemeinsamen Abstimmung der Union mit der AfD bei einer Asyl-Resolution im Bundestag sehr gross sind. Auch die Grünen würden Forderungen stellen, falls sie für eine Dreier-Koalition benötigt würden, kündigte der Co-Vorsitzende Felix Banaszak im ZDF an.