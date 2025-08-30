Merz lobte die grosse Einheit der Europäer in der Diskussion um die Ukraine - und nahm für sich in Anspruch, dies massgeblich erreicht zu haben. «Wenn der deutsche Bundeskanzler diese Arbeit nicht leistet, die Europäer zusammenzuhalten, um gerade in einer solchen Frage von Krieg und Frieden dafür zu sorgen, dass es Geschlossenheit gibt auf der europäischen Ebene, ... dann macht es sonst niemand», sagte Merz.