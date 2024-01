Hintergrund ist, dass die AfD mittlerweile von den Verfassungsschutzbehörden in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen als «gesichert rechtsextrem» eingestuft wird. In bundesweiten Umfragen liegt sie dennoch an zweiter Stelle unter den Parteien, in den drei Bundesländern mit Landtagswahlen 2024 (Sachsen, Thüringen und Brandenburg) sogar jeweils an erster Stelle. Zuletzt hatte es Aufregung über ein Treffen in Potsdam gegeben, auf dem über eine umfangreiche Abschiebung von Migranten aus Deutschland gesprochen worden sein soll. An dem Treffen hatten neben AfD-Funktionären auch Rechtsextreme teilgenommen. Merz kündigte ein hartes Vorgehen gegen ein CDU-Mitglied an, das ebenfalls an der Veranstaltung teilnahm. Die CDU werde «mit aller Härte» gegen die AfD kämpfen, es werde keine Zusammenarbeit geben. Merz sagte, dass er zudem einen Unvereinbarkeitsbeschluss für die nationalkonservative Werteunion wolle. Zuvor hatte es im Bundesvorstand eine besorgte Debatte gegeben, was man gegen die erstarkte AfD tun könne.