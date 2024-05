«Die Klinge führt in einigen Märkten zu einem Waffen-Image», sagte Victorinox-ECO Elsener in einem am Montag online publizierten Interview mit «Blick». In England und einigen asiatischen Ländern dürfe nur noch ein Messer auf sich tragen, wer es für den Beruf oder Aktivitäten in der Natur brauche. In den Städten sei das Tragen von Taschenmessern stark eingeschränkt. Elsener schwebt ein Multifunktionswerkzeug vor, dass beispielsweise Velofahrerinnen und -Fahrer benutzen können.