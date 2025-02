Dies sei ein «wirklich grosses Jahr» für Meta, sagte CEO Mark Zuckerberg vergangene Woche. Er prognostiziert, dass der KI-Assistent des Unternehmens der am weitesten verbreitete in der Branche werden wird. Das in Menlo Park, Kalifornien, ansässige Unternehmen hat ausserdem bis zu 65 Milliarden Dollar für KI-bezogene Investitionen im Jahr 2025 vorgesehen.