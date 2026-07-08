Die Anlage in der Provinz Alberta habe eine Leistung von ⁠einem Gigawatt und koste 9,17 Milliarden Dollar (13 Milliarden kanadische Dollar), teilte der US-Technologiekonzern ‌am Mittwoch mit. Es ist das ‌weltweit 33. Rechenzentrum von Meta. ​Die neue Anlage im Sturgeon County soll so viel Strom verbrauchen wie 800.000 Haushalte. Meta will die Stromerzeugung und die Netzinfrastruktur für das Projekt vollständig selbst finanzieren. Der Konzern investiert ‌derzeit Hunderte Milliarden Dollar in den Ausbau seiner KI-Infrastruktur.