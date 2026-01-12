Zugleich ⁠wächst unter Investoren die Sorge über die steigenden Ausgaben ‌von Meta für die KI-Entwicklung. Der Facebook-Mutterkonzern hat für 2025 Investitionen von bis zu 72 Milliarden Dollar angekündigt. ‍Von den Kürzungen weitgehend ausgenommen ist dem Bericht zufolge jedoch die Sparte, die an Augmented Reality arbeitet. Die dort entwickelten Ray-Ban-Sonnenbrillen mit Kamera und persönlichem ​KI-Assistenten seien ein Überraschungserfolg und hätten sich mehr als zwei Millionen ‍Mal verkauft. Meta erklärte, man gebe das Metaverse nicht auf, sondern definiere neu, wie es aussehen könnte.