Die Entwicklung von KI-Agenten habe sich in ⁠den vergangenen vier Monaten nicht wie erwartet beschleunigt, sagte Zuckerberg am Donnerstag auf einer ‌Mitarbeiterversammlung laut der Aufnahme, die die Nachrichtenagentur ‌Reuters anhören konnte. Zudem sei ​der Konzernumbau samt massiven Stellenstreichungen nicht so reibungslos verlaufen wie erhofft. Die Erwartungen an die neue Struktur hätten sich noch nicht erfüllt.