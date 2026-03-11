Aufsehenerregende Unterhaltungen

Moltbook sorgte zu Beginn für einige Schlagzeilen - weil dort unter anderem zu lesen war, wie KI-Programme sich über ihre Nutzer ausliessen oder über philosophische Themen diskutierten. Allerdings blieb unklar, ob es alles tatsächlich frei von KI geführte Unterhaltungen waren - oder Betreiber der Bots sie zum Teil manipuliert haben könnten, um durch ausgefallene Äusserungen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. IT-Sicherheitsexperten warnten zudem vor gravierenden Risiken, weil viele KI-Agenten grosse Mengen vertraulicher Daten wie etwa Passwörter kennen.