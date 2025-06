Anzeigen würden gemeinsam mit weiteren Funktionen in den kommenden Monaten eingeführt, kündigte der Mutterkonzern Meta am Montag auf dem Kurznachrichtendienst X an. Zur Unternehmensgruppe gehören auch das Online-Netzwerk Facebook und die Bilder-Plattform Instagram. Bei Anlegern kam die Ankündigung gut an. Meta-Aktien stiegen an der Wall Street um 2,5 Prozent.