Der Facebook-Mutterkonzern Meta kürzt einem Medienbericht ‌zufolge ⁠erneut die jährlichen Aktienoptionen für ⁠seine Mitarbeiter, um Milliarden-Investitionen in Künstliche ‌Intelligenz (KI) zu finanzieren. Die ‌Zuteilung sei ​für die meisten Angestellten um etwa fünf Prozent reduziert worden, berichtete die «Financial Times» am ‌Donnerstag unter Berufung auf Insider. Bereits im vergangenen Jahr habe ​der Konzern die ​aktienbasierten Vergütungen um ​rund zehn Prozent gekürzt. Meta-Chef ‌Mark Zuckerberg richtet den Konzern stark auf KI aus. ​Meta ​rechnet für das ⁠Jahr 2026 mit ​Investitionsausgaben zwischen ⁠115 und 135 Milliarden Dollar.