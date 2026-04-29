Robuste Werbeeinnahmen haben Meta zu einem Umsatz- und Gewinnsprung verholfen. Zugleich hob die Facebook-Mutter ihre Investitionsziele am Mittwoch erneut an. Der US-Konzern will im laufenden Jahr 125 bis 145 Milliarden Dollar für die Weiterentwicklung Künstlicher Intelligenz (KI) und den Bau von Rechenzentren ausgeben. Bislang hatte er Ausgaben zwischen 115 und 135 Milliarden Dollar prognostiziert. Zudem warnte das Unternehmen vor Einbussen im Zusammenhang mit verschärften Jugendschutz-Vorschriften und anhängigen US-Prozessen. Meta-Aktien fielen daraufhin im nachbörslichen Handel an der Wall Street um fünf Prozent.
Das Unternehmen steigerte seine Erlöse im ersten Quartal um ein Drittel auf 56,31 Milliarden Dollar. Der Gewinn wuchs fast doppelt so stark auf 10,44 Dollar je Aktie. Die Zahl der täglich aktiven Nutzer von Plattformen wie Instagram und WhatsApp kletterte um vier Prozent auf 3,56 Milliarden.
(Reuters)