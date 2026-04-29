Robuste Werbeeinnahmen haben Meta zu einem Umsatz- und Gewinnsprung ‌verholfen. Zugleich ⁠hob die Facebook-Mutter ihre Investitionsziele am Mittwoch ⁠erneut an. Der US-Konzern will im laufenden Jahr ‌125 bis 145 Milliarden Dollar ‌für die Weiterentwicklung ​Künstlicher Intelligenz (KI) und den Bau von Rechenzentren ausgeben. Bislang hatte er Ausgaben zwischen 115 und 135 Milliarden Dollar prognostiziert. Zudem warnte ‌das Unternehmen vor Einbussen im Zusammenhang mit verschärften Jugendschutz-Vorschriften und anhängigen US-Prozessen. Meta-Aktien fielen daraufhin ​im nachbörslichen Handel an der Wall ​Street um fünf Prozent.