Das KI-Startup Interaction Company of California pochte trotz des Meta-Zugeständnisses auf eine einstweilige Anordnung durch die EU. Firmenchef ​Marvin ​von Hagen kritisierte Metas Preispolitik ⁠für einen WhatsApp-Zugang als «schikanös». «Eine wettbewerbsfeindliche Beschränkung ​wird schlicht durch ⁠eine andere ersetzt.» Sein Unternehmen, das den KI-Assistenten Poke.com entwickelt, ‌hatte Beschwerde gegen die Praktiken von Meta eingelegt. Auf WhatsApp kann vorwiegend nur die ‌hauseigene Künstliche Intelligenz (KI) «Meta AI» genutzt werden.