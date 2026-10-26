Zudem plant Meta, bis zu 60 Milliarden US-Dollar über ein sogenanntes «At-the-Market»-Programm (ATM) zu erlösen. Das ist ein Verfahren, das es Unternehmen ermöglicht, Aktien schrittweise direkt am freien Markt zu verkaufen. Bei diesen Aktien handelt es sich um die geplanten stimmrechtslosen Aktien der Klasse C. Damit will sich das Unternehmen Kapital für den Wettlauf um die führende Rolle bei der Entwicklung künstlicher Intelligenz sichern.