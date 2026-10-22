In den vergangenen Monaten steigerte Meta den Umsatz überraschend deutlich um rund ein ‌Viertel auf 64,6 Milliarden Dollar. Der Gewinn halbierte sich dagegen auf 3,83 Dollar je Aktie. Ohne die Belastungen aus dem Vergleich wäre er ​dagegen auf 7,40 Dollar gestiegen. Im August hatte sich ​Meta zu einer Zahlung von insgesamt ​bis zu 18 Milliarden Dollar bereit erklärt, um einen Prozess um das angebliche Suchtpotenzial seiner ‌Plattformen Facebook und Instagram beizulegen. Wenige Stunden vor Veröffentlichung der Zwischenbilanz verurteilte ein Richter das Unternehmen zu einer Strafe von 25 Milliarden Dollar. ​Es ​habe Nutzer im Zusammenhang mit ⁠dem Datenskandal bei der Politikberatungsfirma Cambridge Analytica ​getäuscht. Meta will dagegen in ⁠Berufung gehen.