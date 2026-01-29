Im vergangenen Jahr wuchs das Betriebsergebnis den Angaben zufolge um 20 Prozent auf 83,28 Milliarden Dollar. Der Konzernumsatz ⁠legte um 22 Prozent auf 200,97 Milliarden Dollar zu. Motor dieser Entwicklung waren erneut die Werbeeinnahmen, erläuterte Meta-Finanzchefin Susan Li in einer Telefonkonferenz. Daran werde sich ​in den kommenden Jahren nichts ändern. Die Preise für Online-Anzeigen ‌lägen derzeit etwa sechs Prozent über dem Vorjahresniveau.