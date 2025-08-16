Der Facebook-Mutterkonzern Meta will einem Medienbericht zufolge seinen Bereich für künstliche Intelligenz (KI) das vierte Mal innerhalb von sechs Monaten umstrukturieren.

Dies berichtete «The Information» am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf drei mit der Angelegenheit vertraute Personen.

Demnach will das Unternehmen seine neue KI-Einheit, Superintelligence Labs, in vier Gruppen aufteilen: ein neues «TBD Lab», kurz für «to be determined» (noch zu bestimmen), ein Produktteam einschliesslich des Meta-KI-Assistenten, ein Infrastrukturteam und das Fundamental AI Research (FAIR)-Labor, das sich auf langfristige Forschung konzentriert, so der Bericht.

Die Nachrichtenagentur Reuters konnte die Angaben nicht unabhängig überprüfen. Meta reagierte zunächst nicht auf die Anfrage zu einer Stellungnahme.

(Reuters)