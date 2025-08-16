Demnach will das Unternehmen seine neue KI-Einheit, Superintelligence Labs, in vier Gruppen aufteilen: ein neues «TBD Lab», kurz für «to be determined» (noch zu bestimmen), ein Produktteam einschliesslich des Meta-KI-Assistenten, ein Infrastrukturteam und das Fundamental AI Research (FAIR)-Labor, das sich auf langfristige Forschung konzentriert, so der Bericht.