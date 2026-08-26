Eine Gruppe mehrerer US-Bundesstaaten wirft Meta ​vor, seine Plattformen Facebook und Instagram gezielt ​so gestaltet zu haben, dass ​sie junge Nutzer abhängig machen. Dies fördere Angstzustände, Depressionen ‌und sogar Suizide. Zudem beschuldigen 29 Staaten das Unternehmen, illegal persönliche Daten von Kindern gesammelt zu ​haben. ​Meta weist die ⁠Vorwürfe zurück und betont, sich ​für den Schutz ⁠Jugendlicher einzusetzen. Der Prozess gilt als bislang grösster ‌juristischer Prüfstein für die Auswirkungen sozialer Medien auf Jugendliche.