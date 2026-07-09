Um dieses Ziel zu erreichen, hat Meta darüber hinaus langfristige Lieferabkommen mit Zulieferern wie dem Speicherchip-Anbieter Samsung, dem Festplatten-Hersteller Sandisk ​oder ​dem Glasfaser-Spezialisten Sumitomo Electric geschlossen. Derartige ⁠Vereinbarungen sind in der Technologiebranche inzwischen üblich, ​da durch den ⁠Bauboom bei KI-Rechenzentren bestimmte Komponenten wie Speicherbausteine knapp sind. ‌Sandisk wollte sich zu dem Meta-Auftrag nicht äussern. Die beiden anderen Unternehmen reagierten nicht auf Anfragen.