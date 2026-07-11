«Wir haben das Feedback gehört, dass diese Funktion ihr Ziel ‌verfehlt hat, daher ist sie nicht mehr verfügbar», hiess es in einer Erklärung. Meta hatte ​die Anwendung «Muse Image» erst am Dienstag ​als Teil seines KI-Chatbots ​auf den Markt gebracht. Die Funktion stiess jedoch ‌umgehend auf Widerstand, da sie für die Nutzer standardmässig aktiviert war.