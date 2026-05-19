Insgesamt seien von den Entlassungen und Versetzungen etwa 20 Prozent der Belegschaft betroffen, hiess es in dem Dokument weiter. Zusätzlich zu den Kündigungen ​habe der Konzern 6000 offene Stellen gestrichen. Ende März ​beschäftigte das Social-Media-Unternehmen den eigenen Unterlagen zufolge ​knapp 78.000 Menschen. Die Umstrukturierung ist Teil einer umfassenden Neuausrichtung, mit der Meta KI-Anwendungen ‌stärker in den Mittelpunkt rücken will. Die betroffenen Mitarbeiter sollen unter anderem in Abteilungen versetzt werden, die KI-Agenten entwickeln. Diese sollen künftig Aufgaben übernehmen, die bislang ​von ​Menschen ausgeführt werden.