Google und die Facebook-Mutter Meta erklärten am Dienstag, die Regierung solle zunächst die Ergebnisse eines Pilotprojekts zur Altersüberprüfung abwarten. «Bis diese Ergebnisse vorliegen, werden weder die Industrie noch die Australier die Art oder den Umfang der im Gesetzesentwurf geforderten Altersüberprüfung oder die Auswirkungen solcher Massnahmen auf die Australier verstehen», sagte Meta. In seiner jetzigen Form sei der Gesetzesentwurf inkonsistent und ineffizient. Es wird erwartet, dass die Opposition den Gesetzentwurf unterstützen wird, obwohl einige unabhängige Abgeordnete der Regierung in Canberra vorwerfen, den gesamten Prozess überstürzt innerhalb einer Woche durchpeitschen zu wollen.