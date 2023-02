Peking lässt KI an langer Leine - EU will regulieren

Die Regierung in Peking betont das Potenzial von KI und will Entwicklern grosse Freiheiten lassen. Neben Tencent arbeiten auch andere chinesische Konzerne wie der Suchmaschinen-Betreiber Baidu und der Online-Händler Alibaba an ChatGPT-Konkurrenten. Nutzer aus der Volksrepublik erhalten zwar kein Zugangskonto für ChatGPT, die zugrundeliegende Technologie ist allerdings relativ leicht zugänglich und wird bereits in chinesische Software integriert.