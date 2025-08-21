Zuvor hatte das Unternehmen mehr als 50 Forscher und Ingenieure neu angestellt, berichtete das «Wall Street Journal» am Mittwoch. Die Nachrichtenagentur Reuters konnte den Bericht zunächst nicht überprüfen.
(Reuters)
Das Technologieunternehmen Meta will einem Medienbericht zufolge vorerst kein neues Personal für seine KI-Sparte rekrutieren.
(Reuters)
