«Meta Motivo» adressiert Probleme wie Körperkontrolle, die häufig bei digitalen Avataren auftreten. Die KI ermöglicht es nun, dass die Figuren Bewegungen auf eine realistischere, menschenähnliche Weise ausführen können, so das Unternehmen. Meta kündigte auch die Einführung eines neuen Trainingsmodells für die Sprachmodellierung an, das Large Concept Model (LCM), das darauf abzielt, die Argumentation von der Sprachrepräsentation zu entkoppeln. Das US-Unternehmen hat bereits Dutzende von Milliarden Dollar in KI-Entwicklung, Augmented Reality und andere Metaverse-Technologien investiert und damit seine Prognose für die Kapitalausgaben bis 2024 auf ein Rekordhoch von 37 bis 40 Milliarden Dollar erhöht.