Stattdessen erhielten Nutzer die Möglichkeit, falsche oder irreführende Aussagen als solche zu kennzeichnen und zusätzliche Informationen bereitzustellen, teilte der Betreiber von Facebook und Instagram am Dienstag in einem Blog-Beitrag mit. Mit dem System der «Community Notes» orientiere man sich am Kurznachrichtendienst X des Milliardärs Elon Musk.