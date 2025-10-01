Das von Intel-Chef Lip-Bu Tan unterstützte Startup aus dem kalifornischen Santa Clara ist auf das Design von Chips auf Basis der RISC-V-Architektur spezialisiert. Diese gilt als quelloffene Alternative zu den Architekturen von Arm, Intel und AMD. «Die Arbeit an unseren eigenen Chips schreitet schnell voran, und dies wird unsere Bemühungen weiter beschleunigen», teilte Meta mit.